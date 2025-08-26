Осужденный к смертной казни казахстанец выходит на свободу

После приговора семья осужденного полностью отказалась от него, за все годы никто не писал и не звонил. И ближе к сроку освобождения мужчина показал моральную неготовность к выходу на волю, стал испытывать тревогу: в беседах с психологом признался, что не знает, как сможет жить в современном обществе, которое для него незнакомо: все, что он слышит о жизни за решеткой, звучит как фантастика.