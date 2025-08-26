Пожилого мужчину унесло на сапборде на 6 км от берега в Севастополе

В Севастополе спасатели пришли на помощь 63-летнему мужчине, которого сильным течением унесло в море на сап-борде в районе бухты Ласпи.
На место инцидента немедленно выехала дежурная команда поисково-спасательного отряда «Таврос». Они имеют необходимое оборудование и опыт для быстрого реагирования в подобных обстоятельствах. Спасатели приступили к поискам в прибрежной зоне, исходя из последних данных о местоположении и направлении течения.
Спустя час напряженных поисков, примерно в шести километрах от побережья, удалось найти мужчину. Спасатели подняли его на катер и доставили на набережную Балаклавы. После завершения спасательной операции с любителем сапсерфинга была проведена профилактическая беседа.