Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилого мужчину унесло на сапборде на 6 км от берега в Севастополе

Мужчину, унесенного течением в бухте Ласпи, успешно эвакуировали.

Источник: МЧС Севастополя/Tg

В Севастополе спасатели пришли на помощь 63-летнему мужчине, которого сильным течением унесло в море на сап-борде в районе бухты Ласпи.

На место инцидента немедленно выехала дежурная команда поисково-спасательного отряда «Таврос». Они имеют необходимое оборудование и опыт для быстрого реагирования в подобных обстоятельствах. Спасатели приступили к поискам в прибрежной зоне, исходя из последних данных о местоположении и направлении течения.

Спустя час напряженных поисков, примерно в шести километрах от побережья, удалось найти мужчину. Спасатели подняли его на катер и доставили на набережную Балаклавы. После завершения спасательной операции с любителем сапсерфинга была проведена профилактическая беседа.