Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аларском районе в аварии пострадали четверо детей в возрасте от 2 до 11 лет

Травмы также получила 31-летняя женщина-пассажир.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Аларском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, случилось все утром 26 августа на 1702 километре федеральной дороги Р-255 «Сибирь».

В аварии пострадала 31-летняя женщина-пассажир «Пежо». УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель «Инфинити» выехал на встречку. Из-за этого машина «Пежо», двигавшаяся навстречу, стала уходить от столкновения, однако автомобилист не справился с управлением и врезался в грузовик «Скания».

ДТП произошло утром 26 августа. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

— В аварии пострадала 31-летняя женщина-пассажир «Пежо» и четверо детей, которым от двух до 11 лет. Сейчас они находятся в больнице с различными травмами, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Иркутской области заинтересовалась произошедшим и поставила проверку на особый контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области задержали восемь человек, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистского движения.