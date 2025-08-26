В Аларском районе в аварии пострадали четверо детей в возрасте от 2 до 11 лет

В Аларском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, случилось все утром 26 августа на 1702 километре федеральной дороги Р-255 «Сибирь».
В аварии пострадала 31-летняя женщина-пассажир «Пежо». УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительной информации, 29-летний водитель «Инфинити» выехал на встречку. Из-за этого машина «Пежо», двигавшаяся навстречу, стала уходить от столкновения, однако автомобилист не справился с управлением и врезался в грузовик «Скания».
ДТП произошло утром 26 августа. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
— В аварии пострадала 31-летняя женщина-пассажир «Пежо» и четверо детей, которым от двух до 11 лет. Сейчас они находятся в больнице с различными травмами, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Иркутской области заинтересовалась произошедшим и поставила проверку на особый контроль.
