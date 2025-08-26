Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске посетителей ТРК «Ройял Парк» эвакуировали

Массовая эвакуация посетителей и персонала произошла сегодня в торгово-развлекательном комплексе «Ройял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска.

Источник: Om1 Новосибирск

Инцидент вызвал оживленную реакцию в социальных сетях после публикации видео с места событий.

Кадры, размещенные в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», запечатлели многочисленную толпу людей, собравшуюся перед зданием торгового центра после срабатывания системы оповещения.

Представители управляющей компании ТРК «Ройял Парк» прокомментировали ситуацию, пояснив, что проведенное мероприятие являлось плановой учебной тренировкой. Подобные учения проводятся регулярно в целях отработки действий персонала и посетителей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.