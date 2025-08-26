В Новосибирске посетителей ТРК «Ройял Парк» эвакуировали

Инцидент вызвал оживленную реакцию в социальных сетях после публикации видео с места событий.
Кадры, размещенные в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», запечатлели многочисленную толпу людей, собравшуюся перед зданием торгового центра после срабатывания системы оповещения.
Представители управляющей компании ТРК «Ройял Парк» прокомментировали ситуацию, пояснив, что проведенное мероприятие являлось плановой учебной тренировкой. Подобные учения проводятся регулярно в целях отработки действий персонала и посетителей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.