Пьяный отец без прав погубил маленького сына в ДТП под Волгоградом

В Руднянском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении и не имея водительских прав, стал виновником ДТП, в котором погиб его собственный сын, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Волгоградской области.
По данным следствия, этот кошмар случился днем 25 августа 2025 года. Мужчина решил прокатиться на своем мотоцикле «Иж Планета 5» с мотоколяской. С ним по проселочной дороге недалеко от одного из хуторов ехали его супруга их маленький сын.
Не выбрав безопасной скорости, водитель потерял управление. Мотоцикл съехал с дороги и с огромной силой врезался в бетонный столб линии электропередач. Удар был чудовищным. Малыш, сидевший в мотоколяске, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Теперь подозреваемому грозит суровое наказание. Сейчас он находится в больнице, а следователи Жирновского межрайонного отдела СКР ведут активную работу, чтобы установить все обстоятельства этого ДТП.