Пьяный отец без прав погубил маленького сына в ДТП под Волгоградом

Не выбрав безопасной скорости, водитель потерял управление. Мотоцикл съехал с дороги и с огромной силой врезался в бетонный столб линии электропередач. Удар был чудовищным. Малыш, сидевший в мотоколяске, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Теперь подозреваемому грозит суровое наказание. Сейчас он находится в больнице, а следователи Жирновского межрайонного отдела СКР ведут активную работу, чтобы установить все обстоятельства этого ДТП.