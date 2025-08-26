Ричмонд
Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением детей-инвалидов в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил решить проблему обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов в Красноярском крае. Основанием для вмешательства стала жалоба матери, воспитывающей двух сыновей с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба СК России, с мая 2025 года детям перестали предоставлять необходимый препарат, заменив его аналогом, который вызывает негативные последствия для здоровья. Кроме этого, медицинское учреждение отказало в проведении обязательных обследований.

Краевое управление СКР уже возбудило уголовное дело по факту халатности или ненадлежащего оказания медицинской помощи. Бастрыкин потребовал завершить расследование в кратчайшие сроки и немедленно обеспечить детей необходимыми лекарствами.

Ранее обращения семьи в различные инстанции не принесли результата. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.