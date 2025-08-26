Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усолье-Сибирском рабочему ампутировали руку из-за травмы на производстве

Сейчас проводится проверка, ситуация взята на особый контроль.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15 августа 2025 года на территории производственного участка лесопиления в Усолье-Сибирском произошел несчастный случай с тяжелыми последствиями. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда региона, работник, осматривавший многопильный станок, получил травму руки, которая привела к ампутации. Согласно классификации, полученное повреждение относится к категории тяжелых.

— Для выяснения точных обстоятельств и причин происшествия создана специальная комиссия, также инициировано проведение внеплановой выездной проверки для оценки и анализа соблюдения работодателем требований законодательства об охране труда — соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, — прокомментировал заместитель руководителя ведомства Роман Радушевский.

Сейчас проводится проверка, ситуация взята на особый контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что туристы обнаружили человеческий череп во время прогулки в Иркутской области.