В Усолье-Сибирском рабочему ампутировали руку из-за травмы на производстве

15 августа 2025 года на территории производственного участка лесопиления в Усолье-Сибирском произошел несчастный случай с тяжелыми последствиями. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда региона, работник, осматривавший многопильный станок, получил травму руки, которая привела к ампутации. Согласно классификации, полученное повреждение относится к категории тяжелых.