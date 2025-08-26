Житель Иркутской области снял видео с угрозами инспекторам ДПС

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мужчина на камеру угрожал лишить должности инспектора ДПС, остановившего машину без номеров в Иркутской области, но затем был вынужден извиняться, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.
«Инцидент произошел в городе Черемхово, — сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль без госномеров. За рулем — человек без водительского удостоверения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в процесс составления материалов попытался активно вмешаться знакомый нарушителя, который обещал инспекторам неприятности и говорил о больших связях в руководстве. Впоследствии он выложил видеоролик в местный Telegram-канал.
«Это все пойдет в Иркутск. Я знаю начальника ГАИ. Это ваши звезды будут лететь», — говорит мужчина на опубликованном в Telegram-канале Госавтоинспекции видео.
Правоохранители установили личность молодого человека — им оказался 26-летний ранее судимый местный житель, который в феврале привлекался к ответственности за вождение без прав.
«Свои действия он объяснил фразой: “Пацаны все снимали, и я тоже решил снять. Я думал — вдруг отпустят”, — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что молодой человек принес полицейским свои извинения.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.