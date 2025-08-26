Ричмонд
Карабины, ружье и патроны нашли у жителя Ростова-на-Дону, возбуждено дело

Жителя Ростова-на-Дону поймали с арсеналом, поднятым со дна реки.

Источник: Комсомольская правда

39-летнего жителя города Ростова-на-Дону поймали на незаконном хранении оружия и боеприпасов. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность, рассказали в УТ МВД России по СКФО.

Нарушение выявили в ходе спецоперации «Оружие». Рейд проводили сотрудники уголовного розыска транспортной полиции.

По данным правоохранителей, дома у подозреваемого нашли несколько карабинов, двуствольное ружье, магазин и патроны. Позже, в ходе экспертизы, выяснилось, что оружие не могло стрелять из-за сильной ржавчины, но 38 патронов оказались пригодны к стрельбе и могли быть использованы.

Сам ростовчанин признался, что нашел предметы в мае 2025 года, вытащив их со дна реки при помощи мощного магнита. После этого он хранил находки у себя дома. Разрешения на хранение оружия и боеприпасов у него не было.

В отношении нарушителя завели уголовное дело (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В рамках указанной статьи предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Пока что мужчина дал обязательство о явке.