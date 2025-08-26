Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области на трассе М-5 сгорел мусоровоз

Дорожное происшествие случилось сегодня утром, 26 августа, на территории Сосновского района.

Источник: Противопожарная служба Челябинской области

Спецтехника вспыхнула во время движения. Произошло это на 1844-м километре автодороги «Москва — Челябинск», рядом с поселком Витаминный. В Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области сообщили, что ЧП обошлось без пострадавших. Остальной транспорт проезжал на этом участке также без затруднений. На место вызвали экстренные службы.

Сигнал о загоревшемся мусоровозе «МАЗ» поступил, в частности, в пожарную часть No 112. В Противопожарной службе Челябинской области, в свою очередь, уточнили, что сотрудники двух отделений ПЧ увидели черный дым еще за несколько километров. Когда огнеборцы оказались на месте, что мусоровоз был объят огням.

«Водитель и два пассажира эвакуировались до прибытия пожарной охраны. По решению начальника караула был подан ствол “Б” для ликвидации пожара на площади 10 квадратных метров», — прокомментировали в ведомстве.

Мусоровоз в момент возгорания был пустым, он ехал в сторону Чебаркуля. Предварительно известно, что во время движения загорелось заднее колесо. В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства ЧП.