В Челябинской области на трассе М-5 сгорел мусоровоз

Спецтехника вспыхнула во время движения. Произошло это на 1844-м километре автодороги «Москва — Челябинск», рядом с поселком Витаминный. В Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области сообщили, что ЧП обошлось без пострадавших. Остальной транспорт проезжал на этом участке также без затруднений. На место вызвали экстренные службы.