В Красноярске спасли мужчину, упавшего с 70-метрового склона

Красноярске произошел инцидент с 54-летним мужчиной, который упал с 70-метрового склона на смотровой площадке в районе улицы Борисова.

Красноярске произошел инцидент с 54-летним мужчиной, который упал с 70-метрового склона на смотровой площадке в районе улицы Борисова. Об этом сообщили в КГБУ «Спасатель».

По предварительным данным, мужчина потерял равновесие и сорвался вниз, в результате чего получил травмы головы и руки. Очевидцы происшествия немедленно вызвали экстренные службы.

Спасатели прибыли на место происшествия и, используя альпинистское снаряжение и специальные мягкие носилки, аккуратно подняли пострадавшего по обрывистому склону. После этого мужчину передали медикам для оказания необходимой помощи.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае спасен мужчина, дрейфовавший на лодке с телом брата.