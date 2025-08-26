В Красноярске спасли мужчину, упавшего с 70-метрового склона

Красноярске произошел инцидент с 54-летним мужчиной, который упал с 70-метрового склона на смотровой площадке в районе улицы Борисова. Об этом сообщили в КГБУ «Спасатель».
По предварительным данным, мужчина потерял равновесие и сорвался вниз, в результате чего получил травмы головы и руки. Очевидцы происшествия немедленно вызвали экстренные службы.
Спасатели прибыли на место происшествия и, используя альпинистское снаряжение и специальные мягкие носилки, аккуратно подняли пострадавшего по обрывистому склону. После этого мужчину передали медикам для оказания необходимой помощи.
