«Да вы хоть знаете, кто я!?»: блогер серьезно поплатился за угрозы госавтоинспекторам

На допросе его рвение к созданию контента быстро угасло. Свои действия он объяснил просто: «Пацаны все снимали, и я тоже решил снять. Я думал — вдруг отпустят». В итоге вместо громкого ролика молодой человек получил серьезную профилактическую беседу и был вынужден лично извиниться перед госавтоинспекторами. Сейчас проводится проверка, устанавливаются другие участники записи.