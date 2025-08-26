«Да вы хоть знаете, кто я!?»: блогер серьезно поплатился за угрозы госавтоинспекторам

Желание создать вирусный контент для соцсетей обернулось для жителя Черемхово серьезными объяснениями в отделе полиции. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, поводом для съемок стала остановка автомобиля «Волга», которая перемещалась без государственных номеров. Как выяснилось, за рулем находился водитель, у которого вообще не было прав.
В самый разгар оформления административных материалов на место происшествия прибыл его знакомый. Вместо того чтобы помочь ситуацию разрешить, молодой человек начал снимать происходящее на телефон, пытаясь помешать работе инспекторов и громко обещая «лишить их должностей». Этот ролик он затем выложил в одном из популярных пабликов города, видимо, рассчитывая на одобрение подписчиков.
— Я знаю начальника ГАИ! Звезды с пагонов только так лететь будут! Все вместе потом посмеемся! — не унимался дебошир.
Однако в отделении он вел себя совершенно иначе.
— Вы на видео сказали, что являетесь племянником начальника отдела.
— Да это я не подумал…
— Так же вы кричали, что знаете начальника отдела Госавтоинспекции. Это правда?
— Да это просто к слову пришлось… Никого не знаю. Думал, вдруг пообщаемся и они отпустят моего друга.
— Полицейские быстро установили личность автора видео. Им оказался 26-летний местный житель, уже знакомый правоохранителям не понаслышке. Всего несколько месяцев назад, в феврале, дорожные полицейские уже привлекали его к ответственности за езду без водительского удостоверения, — сообщили в пресс-службе ведомства.
На допросе его рвение к созданию контента быстро угасло. Свои действия он объяснил просто: «Пацаны все снимали, и я тоже решил снять. Я думал — вдруг отпустят». В итоге вместо громкого ролика молодой человек получил серьезную профилактическую беседу и был вынужден лично извиниться перед госавтоинспекторами. Сейчас проводится проверка, устанавливаются другие участники записи.
