Новые подробности смертельного ДТП в Молдове, в котором погибла скрипачка: Девушка заезжала на парковку ресторана, где должна была выступать, когда в ее машину врезался микроавтобус

Стали известны шокирующие подробности последних минут жизни 24-летней скрипачки Марины Буланчи, погибшей в автокатастрофе в Страшенах 17 августа.
17 августа начался для Марины как обычно: она готовилась к выступлению на закрытом мероприятии, запланированном на вторую половину дня, в том самом ресторане, напротив которого произошла трагедия.
Родственники утверждают, что девушка обычно водила аккуратно и не превышала скорость. Около 13:50 Марина подъехала к ресторану на своём автомобиле Toyota Auris. Она собиралась повернуть налево, чтобы въехать на парковку ресторана, и в момент разворота в её машину сбоку врезался микроавтобус Mercedes Sprinter, которым на большой скорости управлял 20-летний парень.
Врач, находившийся среди гостей ресторана, где девушка должна была выступить на частном мероприятии, оказал ей первую помощь, но её состояние оценивалось как крайне тяжёлое. В результате удара Буланча получила серьёзные травмы головы, груди и внутренних органов и, к сожалению, скончалась в машине скорой помощи по дороге в Страшенскую больницу. Сообщается, что водитель микроавтобуса, попавшего в аварию, ехал со скоростью 150 км/ч.
Пока о нем известно мало, но пользователи сети обсуждают тот факт, что ранее он попадал в ДТП из-за превышения скорости.
Брат Марины рассказал, что на следующий день после трагедии мать водителя микроавтобуса позвонила ему и предложила деньги. Однако семья девушки женщины категорически отказалась от этого жеста.
20 августа, после проведения судмедэкспертизы и анализа записей с камер видеонаблюдения, водителю микроавтобуса был назначен арест на 30 суток. Он не признаёт своей вины.
