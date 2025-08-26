Новые подробности смертельного ДТП в Молдове, в котором погибла скрипачка: Девушка заезжала на парковку ресторана, где должна была выступать, когда в ее машину врезался микроавтобус

Врач, находившийся среди гостей ресторана, где девушка должна была выступить на частном мероприятии, оказал ей первую помощь, но её состояние оценивалось как крайне тяжёлое. В результате удара Буланча получила серьёзные травмы головы, груди и внутренних органов и, к сожалению, скончалась в машине скорой помощи по дороге в Страшенскую больницу. Сообщается, что водитель микроавтобуса, попавшего в аварию, ехал со скоростью 150 км/ч.