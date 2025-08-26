Ричмонд
Хотели избежать отработки. В Минске в отношении пяти выпускников вуза возбуждены уголовные дела

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель прокурора Московского района г. Минска возбудил уголовные дела частного обвинения в отношении пяти выпускников одного из высших учебных заведений столицы. Им инкриминировано причинение имущественного ущерба без признаков хищения по ч.1 ст. 216 УК. Об этом БЕЛТА сообщили в Генеральной прокуратуре.

Источник: ГУ МВД

Согласно материалам уголовных дел, в разное время с 2019 по 2022 год пять выпускников одного из вузов столицы при пособничестве других лиц предоставили в учреждение образования заведомо подложные документы о своем трудоустройстве по распределению по специальности. Таким образом они планировали избежать прохождения срока обязательной работы по распределению, установленного Кодексом об образовании, а в случае неотработки — возмещения в республиканский бюджет средств, затраченных государством на их подготовку.

Действия молодых людей повлекли причинение ущерба в общей сумме более Br20 тыс.

В силу того, что противоправными действиями указанных лиц причинен ущерб государству, заместитель прокурора района возбудил уголовные дела частного обвинения. Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовные дела в управление Следственного комитета Беларуси по г. Минску.