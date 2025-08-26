Хотели избежать отработки. В Минске в отношении пяти выпускников вуза возбуждены уголовные дела

Согласно материалам уголовных дел, в разное время с 2019 по 2022 год пять выпускников одного из вузов столицы при пособничестве других лиц предоставили в учреждение образования заведомо подложные документы о своем трудоустройстве по распределению по специальности. Таким образом они планировали избежать прохождения срока обязательной работы по распределению, установленного Кодексом об образовании, а в случае неотработки — возмещения в республиканский бюджет средств, затраченных государством на их подготовку.