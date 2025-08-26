Ричмонд
На «Скандинавии» машина медслужбы попала в аварию, есть пострадавший

Авто Lada Largus столкнулось с другой «легковушкой» и врезалось в столб.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленобласти на трассе А-181 «Скандинавия» произошло ДТП с участием машины медицинской службы. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария случилась на 59-м километре утром 26 августа, авто Lada Largus столкнулось с другой «легковушкой» и врезалось в столб. По предварительным данным, пострадал один человек.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что подросток врезался в дерево, катаясь на байке в лесу в поселке Сосново. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии.