Замначальника кафедры петербургского Университета МЧС задержали за получение взяток от студентов

В Санкт-Петербурге задержан заместитель начальника кафедры Университета Государственной противопожарной службы МЧС России. 42-летний Виталий Крымский стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взяток в крупном размере от студентов. Об этом сообщает телеканал 78.
По предварительным данным, заместитель начальника кафедры петербургского Университета МЧС Виталий Вячеславович Крымский в июле 2022 года через посредников регулярно получал деньги от студентов. Взамен он гарантировал успешную защиту дипломов. Преподаватель имеет ученую степень кандидата экономических наук и звание доцента кафедры организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
В настоящее время фигурант находится под домашним арестом. Следствие продолжает выявлять другие факты его незаконной деятельности.