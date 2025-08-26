Замначальника кафедры петербургского Университета МЧС задержали за получение взяток от студентов

В Санкт-Петербурге задержан заместитель начальника кафедры Университета Государственной противопожарной службы МЧС России. 42-летний Виталий Крымский стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взяток в крупном размере от студентов. Об этом сообщает телеканал 78.