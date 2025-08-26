Ричмонд
Замначальника кафедры петербургского Университета МЧС задержали за получение взяток от студентов

Один из преподавателей петербургского Университета МЧС подозревается в получении взяток от студентов за успешную сдачу дипломов. Он помещен под домашний арест.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге задержан заместитель начальника кафедры Университета Государственной противопожарной службы МЧС России. 42-летний Виталий Крымский стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взяток в крупном размере от студентов. Об этом сообщает телеканал 78.

По предварительным данным, заместитель начальника кафедры петербургского Университета МЧС Виталий Вячеславович Крымский в июле 2022 года через посредников регулярно получал деньги от студентов. Взамен он гарантировал успешную защиту дипломов. Преподаватель имеет ученую степень кандидата экономических наук и звание доцента кафедры организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

В настоящее время фигурант находится под домашним арестом. Следствие продолжает выявлять другие факты его незаконной деятельности.