Задержание экстремистов в Иркутской области попало на видео

В Иркутской области задержали восемь участников запрещенного экстремистского сообщества. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и Следкоме региона, операция прошла одновременно в нескольких городах: Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске и Ольхонском районе.
— По данным следствия, во главе группы стояли два человека с криминальным прошлым. 43-летний организатор, известный как «авторитет», с 2019 года контролировал Усолье-Сибирское и район, распоряжался общими деньгами и курировал поддержку заключенных. Его подчиненный, 30-летний житель Усолья, выполнял роль «смотрящего» за одной из местных колоний, координируя деятельность сторонников движения извне, — уточнили в пресс-службе ведомств.
Шесть других участников, занимавших более низкое положение, занимались вербовкой новых членов, пропагандой идеологии и сбором денег для поддержки сообщества, в том числе в тюрьмах. При обысках у задержанных изъяли телефоны, банковские карты, оружие, деньги и атрибутику запрещенной организации.
Заведены уголовные дела по статьям об организации экстремистского сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии. Четверо фигурантов уже находятся под стражей, уже четверо в местах лишения свободы по другим делам, остальные под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово задержали мужчину за угрозы госавтоинспекторам.