Задержание экстремистов в Иркутской области попало на видео

— По данным следствия, во главе группы стояли два человека с криминальным прошлым. 43-летний организатор, известный как «авторитет», с 2019 года контролировал Усолье-Сибирское и район, распоряжался общими деньгами и курировал поддержку заключенных. Его подчиненный, 30-летний житель Усолья, выполнял роль «смотрящего» за одной из местных колоний, координируя деятельность сторонников движения извне, — уточнили в пресс-службе ведомств.