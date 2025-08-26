Ричмонд
Годовалый ребенок в Уфе находится в тяжёлом состоянии после падения из окна

Стало известно о состоянии малыша, который выпал из окна в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе годовалый мальчик выпал из окна на четвертом этаже и был экстренно госпитализирован. По предварительной информации, ребенок находился дома со взрослыми, когда оперся на москитную сетку и упал на землю.

Согласно данным министерства здравоохранения Башкирии, пострадавший находится в реанимационном отделении. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

— Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сказали в ведомстве.

