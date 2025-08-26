В Башкирии женщина погибла под винтами плавучего дома

Следователями собраны необходимые доказательства, проведен ряд экспертиз, и уголовное дело после утверждения транспортной прокуратурой обвинительного заключения направлено в суд.
По информации пресс-службы МСУТ СКР, на скамейке подсудимых оказались супруги из Уфы. Они обвиняются по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, в августе 2023 года обвиняемые оказывали нелегальные услуги по перевозке пассажиров на самодельном незарегистрированном плавучем доме. В момент стоянки плавучего дома на Павловском водохранилище несколько отдыхающих купались вблизи его кормовой части, в этот момент произошел запуск двигателя, в результате чего одна из купальщиц оказалась под лопастью гребного винта. Впоследствии от полученных травм женщина скончалась.