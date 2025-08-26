В Алматы парень пришел на драку с игрушечным автоматом

Как сообщает Telegram-канал Egov.press, инцидент произошел утром 26 августа в заведении напротив водохранилища Сайран. Отмечается, что у одного из участников был автомат Калашникова, а у другого — нож.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что попытка группового конфликта среди молодежи была предотвращена. Конфликт возник якобы на почве неприязненных отношений.
«Благодаря информации, полученной оперативным путем, действия были своевременно пресечены. Все участники установлены и задержаны. При проведении обыска у одного из участников был изъят макет, внешне схожий с автоматом Калашникова, не представляющий опасности для окружающих», — сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.