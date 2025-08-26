В Алматы парень пришел на драку с игрушечным автоматом

«Благодаря информации, полученной оперативным путем, действия были своевременно пресечены. Все участники установлены и задержаны. При проведении обыска у одного из участников был изъят макет, внешне схожий с автоматом Калашникова, не представляющий опасности для окружающих», — сообщили в полиции.