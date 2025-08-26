Ричмонд
В Туймазах начали строительство второго многоквартирного дома по программе КРТ

В башкирских Туймазах начали строить еще один дом по КРТ.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазах стартовало строительство второго жилого дома в рамках комплексного развития территории. Застройщик «СтройХолдинг» получил разрешение на строительство в центральном квартале города, где ранее располагались аварийные здания.

По проекту в этом районе появится три 14-этажных дома с общей жилой площадью более 17 тысяч квадратных метров и коммерческими помещениями. Новый микрорайон будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой: в шаговой доступности расположены две школы, три детских сада, поликлиника и магазины.

С апреля уже ведется строительство первого дома, где уже завершены фундаментные работы и технический этап. Всего с 2023 года в Башкирии заключили 34 договора о комплексном развитии территорий, предусматривающих строительство более 3 миллионов квадратных метров жилья. Проекты реализуются в 11 городах и районах республики.

Программа КРТ является ключевым инструментом национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на замену ветхого жилья и создание комфортной городской среды.

