В Туймазах начали строительство второго многоквартирного дома по программе КРТ

С апреля уже ведется строительство первого дома, где уже завершены фундаментные работы и технический этап. Всего с 2023 года в Башкирии заключили 34 договора о комплексном развитии территорий, предусматривающих строительство более 3 миллионов квадратных метров жилья. Проекты реализуются в 11 городах и районах республики.