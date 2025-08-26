Ричмонд
Несколько домов оказались повреждены после ночной атаки в Ростовской области

Стекла, двери и кровли частных домов пострадали в селе Ростовской области из-за БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области после ночной атаки БПЛА были повреждены частные дома. Об этом утром 26 августа в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В селе Новобессергеневка в шести частных домах оказались разбиты стекла в окнах и выбиты двери, осколками посекло стены и крышу. В одном из домов была частично разрушена стена и кровля, был поврежден автомобиль. По информации властей, среди людей пострадавших нет.

— Муниципальная комиссия зафиксирует ущерб. Окажем помощь, — написал Юрий Слюсарь.

Добавим, воздушную атаку в ночь на 26 августа отразили в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах. По информации Минобороны России, силы ПВО ликвидировали девять беспилотников.

