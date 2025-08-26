Ричмонд
Самарец пойдёт под суд за ложное сообщение о готовящемся разрушении моста

«Шутнику» грозит крупный штраф, а в худшем случае, срок в местах лишения свободы.

В Самаре завершено расследование уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Анонимный звонок об угрозе разрушения моста в Сызрани поступил в экстренные службы в феврале текущего года. Прибывшие к мосту оперативники, кинологи, ближайшие патрульные экипажи полиции и другие экстренные службы, с помощью технических средств совместно проверили мост и прилегающую территорию, но представляющих угрозу предметов не обнаружили.

Полицейские, используя данные, полученные из различных организаций, в кратчайшие сроки выяснили, что звонок поступил с территории Самары, от ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозы убийством 58-летнего жителя Самары.

Самарца задержали по месту жительства и в присутствии понятых обнаружили у него телефон, с которого он сообщил в службу «112» о существующей угрозе разрушения моста. Он признался в ложном сообщении об угрозе разрушения моста, и рассказал, что позвонил на единый номер вызова экстренных оперативных служб, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

За звонок по пьяни о якобы готовящемся взрыве моста самарец предстанет перед судом. Ему грозит штраф от 500 000 до 700 000 рублей либо от трех до пяти лет колонии, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.