Самарец пойдёт под суд за ложное сообщение о готовящемся разрушении моста

В Самаре завершено расследование уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры.
Анонимный звонок об угрозе разрушения моста в Сызрани поступил в экстренные службы в феврале текущего года. Прибывшие к мосту оперативники, кинологи, ближайшие патрульные экипажи полиции и другие экстренные службы, с помощью технических средств совместно проверили мост и прилегающую территорию, но представляющих угрозу предметов не обнаружили.
Полицейские, используя данные, полученные из различных организаций, в кратчайшие сроки выяснили, что звонок поступил с территории Самары, от ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозы убийством 58-летнего жителя Самары.
Самарца задержали по месту жительства и в присутствии понятых обнаружили у него телефон, с которого он сообщил в службу «112» о существующей угрозе разрушения моста. Он признался в ложном сообщении об угрозе разрушения моста, и рассказал, что позвонил на единый номер вызова экстренных оперативных служб, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
За звонок по пьяни о якобы готовящемся взрыве моста самарец предстанет перед судом. Ему грозит штраф от 500 000 до 700 000 рублей либо от трех до пяти лет колонии, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.