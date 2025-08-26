В Челябинске раскрыто убийство женщины, совершенное более 18 лет назад

По версии следствия, утром 11 марта 2007 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, напал на ранее незнакомую женщину и нанес ей не менее десяти ударов острым предметом в шею, лицо и туловище, а затем несколько ударов тупым предметом по голове и рукам. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни и сопротивление подавлено, злоумышленник похитил ее имущество.