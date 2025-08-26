В Челябинске раскрыто убийство женщины, совершенное более 18 лет назад

Все произошло в марте 2007 года. За домом 102 по улице Мира (Металлургический район) прохожие обнаружили тело 35-летней горожанки с множественными колото-резаными ранениями.
Позже выяснилось, что были похищены ее сумка с личными вещами и сотовый телефон. По «горячим следам» установить обстоятельства преступления установить не удалось, уголовное дело было приостановлено.
Кроме того, в деле имелся субъективный портрет злоумышленника, составленный кондуктором трамвая, которая, несмотря на годы, отчетливо запомнила мужчину, зашедшего тогда с окровавленными руками. Следственным и оперативным путем личность фигуранта была установлена.
Оперативниками областного полицейского Главка был задержан ранее судимый 57-летний житель Коркино.
По версии следствия, утром 11 марта 2007 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, напал на ранее незнакомую женщину и нанес ей не менее десяти ударов острым предметом в шею, лицо и туловище, а затем несколько ударов тупым предметом по голове и рукам. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни и сопротивление подавлено, злоумышленник похитил ее имущество.
«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “в” части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), пунктом “з” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорят в региональном следственном управлении.