В Красноярском крае прошел рейд против нелегальных мигрантов

КРАСНОЯРСК, 26 авг — РИА Новости. Шестнадцать мигрантов находятся под вопросом выдворения из России после рейда силовиков на тепличных комплексах в Березовском районе Красноярского края, а также в трех общепитах и одном общежитии в Красноярске, сообщил региональный главк СК РФ.