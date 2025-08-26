Ричмонд
Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Блогера Алекса Лесли заочно арестовали по делу о насильственных действиях сексуального характера. Он объявлен в розыск, ему грозит до шести лет колонии.

Источник: РБК

Лесли обвиняют по ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса — действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам. По ней блогеру грозит до шести лет лишения свободы.

После закрытого заседания суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

На прошлой неделе МВД объявило блогера в розыск по уголовному делу о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК). Статья предусматривает до четырех с половиной лет лишения свободы.

Лесли известен как секс-коуч и «тренер по соблазнению», он предлагал своим последователям подходить к незнакомым девушкам на улицах и предлагать им интимную близость, а также «брать их за задницы». После одного из его «тренингов» в центре Москвы — на Тверской улице, Чистых прудах и в районе Китай-город — участились случаи домогательств.

Среди жертв подобных домогательств — Ирина Кесаева, которая рассказала РБК о двух инцидентах с участием неизвестных мужчин в центре Москвы. По ее словам, один из них схватил ее за руку, другой — за ягодицу. Оба были сняты на видео, операторы скрылись с места происшествия.

Книги секс-коуча «Жизнь без трусов», «Охота на самца» и другие сняли с продажи в книжной сети «Читай-город» и на маркетплейсе Wildberries после возбуждения в отношении него уголовного дела.

В августе 23-летняя девушка в Варшаве также обратилась в прокуратуру с заявлением на блогера, утверждая, что в высказываниях «коуча» содержатся призывы к насилию. Окружная прокуратура подтвердила, что получила жалобы на Лесли и уже начала проверку.

Лесли был связан с Настей Рыбкой (настоящее имя — Анастасия Вашукевич). В 2019 году их вместе задерживали в Таиланде по делу о нелегальных секс-тренингах. Суд королевства в итоге признал их виновными и назначил условное заключение. В России их обвиняли в принуждении к занятию проституцией.

