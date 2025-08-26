Заслуженный челябинский врач попал в больницу после задержания

Сотрудники челябинских управлений ФСБ и Следственного комитета задержали заслуженного врача РФ Владимира Мыльникова, руководителя диагностического центра Областной клинической больницы № 3. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контракта на 11,6 миллиона рублей.
По данным следствия, в 2024 году Мыльников заключил договор с коммерческой фирмой на дистанционную расшифровку ЭКГ, хотя эти услуги уже были оплачены из бюджета. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
После задержания 25 августа Мыльников был госпитализирован, что сорвало плановое судебное заседание по избранию меры пресечения. Врач имеет высшее медицинское образование, ученую степень кандидата наук и многолетний стаж работы в здравоохранении.