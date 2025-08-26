Заслуженный челябинский врач попал в больницу после задержания

По данным следствия, в 2024 году Мыльников заключил договор с коммерческой фирмой на дистанционную расшифровку ЭКГ, хотя эти услуги уже были оплачены из бюджета. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.