Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 нелегальных мигрантов обнаружили на стройке в Ленобласти

Профилактический рейд провели в Ломоносовском районе.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские нагрянули на стройку в поселке Новоселье Ломоносовского района. Во время миграционного рейда они обнаружили там 10 приезжих из Центрально-Азиатского государства. Все они работали на объекте нелегально — никаких трудовых договоров у иностранцев на руках не оказалось, а жили они в части строящегося модульного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Следователи возбудили уголовное дело по второй части статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Сотрудников-нелегалов привлекли к административной ответственности. В скором времени их водворят из России, — рассказали в ведомстве.

Подозреваемым в организации незаконной миграции оказался 40-летний соотечественник мигрантов. Его задержали у дома на улице Токарева в Ломоносове. При этом мужчина сам не состоит на миграционном учете.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про мигранта, который вмешался в детский конфликт и напал на 11-летнего подростка в Ленобласти. После инцидента он стал фигурантом уголовного дела.