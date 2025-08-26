10 нелегальных мигрантов обнаружили на стройке в Ленобласти

Полицейские нагрянули на стройку в поселке Новоселье Ломоносовского района. Во время миграционного рейда они обнаружили там 10 приезжих из Центрально-Азиатского государства. Все они работали на объекте нелегально — никаких трудовых договоров у иностранцев на руках не оказалось, а жили они в части строящегося модульного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.