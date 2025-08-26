В Красноярске задержали школьницу по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетней жительницы Красноярска по подозрению в покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).
По данным следствия, 6 августа 2025 года девушка за денежное вознаграждение пыталась совершить поджог объекта транспортной инфраструктуры.
Как сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России, реализовать замысел полностью не удалось по независящим от подозреваемой обстоятельствам. Возгорание удалось предотвратить. В ходе допроса девушка пояснила, что рассматривала свои действия как «порчу имущества по заказу».
В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления, включая возможных заказчиков и мотивы совершения противоправных действий.
Расследование продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.