В Красноярске задержали школьницу по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Как сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России, реализовать замысел полностью не удалось по независящим от подозреваемой обстоятельствам. Возгорание удалось предотвратить. В ходе допроса девушка пояснила, что рассматривала свои действия как «порчу имущества по заказу».