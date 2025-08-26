В Бишкеке задержали главу Аграрно-промышленного союза Казахстана за хищение $2,5 млн

Сотрудники силовых структур сообщили изданию, что в марте 2025 года двое жителей Бишкека обратились с заявлением на З. А., 1974 года рождения. Бизнесмен, войдя к ним в доверие, обещал поставить зерно из Казахстана для продажи в Кыргызстане. Заявители передали ему $2,5 млн.