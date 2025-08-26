Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бишкеке задержали главу Аграрно-промышленного союза Казахстана за хищение $2,5 млн

ГКНБ Кыргызстана задержал казахстанского гражданина З. А. по делу о мошенничестве. По информации издания Kaktus.media, им является казахстанский бизнесмен и руководитель Аграрно-промышленного союза Казахстана Алмаз Зарипов.

Источник: Kaktus.media

Сотрудники силовых структур сообщили изданию, что в марте 2025 года двое жителей Бишкека обратились с заявлением на З. А., 1974 года рождения. Бизнесмен, войдя к ним в доверие, обещал поставить зерно из Казахстана для продажи в Кыргызстане. Заявители передали ему $2,5 млн.

Однако бизнесмен не выполнил свои обязательства и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники ГКНБ задержали подозреваемого. В Бишкекском горсуде уточнили, что 23 августа следственный судья Ленинского района удовлетворил ходатайство следственной группы о заключении З. А. А. под стражу до 20 сентября 2025 года.

Источники Kaktus.media сообщили, что речь идет о казахстанском бизнесмене Алмазе Зарипове, чьи инициалы действительно совпадают с задержанным. Он является директором Аграрно-промышленного союза Казахстана, а также директором и владельцем продовольственной компании KAZBRAND и председателем правления компании «Аграрный сервис».

В январе 2025 года в Бишкеке задержали еще одного казахстанского бизнесмена. В пресс-службе МВД Кыргызстана сообщили, что предпринимателя разыскивали по линии Интерпола. Его не экстрадировали в Казахстан.