МВД Киргизии пока не признает альпинистку Наговицыну погибшей

Также стало известно, что МВД Киргизии готовит возбуждение уголовного дела против турфирмы, организовавшей восхождение Наговицыной на гору. 12 августа во время спуска с пика Победы альпинистка получила перелом ноги и с тех пор находится в палатке на высоте свыше семи тысяч метров. С 20 августа от женщины не поступает никаких сигналов о ее состоянии.