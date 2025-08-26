МВД Киргизии пока не признает альпинистку Наговицыну погибшей

На данный момент МЧС Киргизии не признало Наговицыну погибшей или пропавшей без вести.
«Как мы будем признавать ее погибшей, если ее труп не видели? Если ее местонахождение нашли, тогда посчитаем без вести пропавшей. Пока официальную информацию МЧС не дало нам», — сказал источник. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Михаил Наговицын, сын спортсменки, направил официальное обращение председателю СК России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и в МИД РФ. В письме он выразил просьбу оказать содействие в спасении его матери, оказавшейся в затруднительном положении в горах из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, Наговицын предложил использовать дроны для проведения аэровидеосъемки района происшествия.
Также стало известно, что МВД Киргизии готовит возбуждение уголовного дела против турфирмы, организовавшей восхождение Наговицыной на гору. 12 августа во время спуска с пика Победы альпинистка получила перелом ноги и с тех пор находится в палатке на высоте свыше семи тысяч метров. С 20 августа от женщины не поступает никаких сигналов о ее состоянии.