В Башкирии прогнозируют грозы и штормовой ветер до 17 м/с

Завтра, 27 августа, на территории Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, местами по региону пройдут грозы, сопровождающиеся порывами ветра до 17 метров в секунду.
Также на отдельных участках автомобильных дорог в ночные и утренние часы прогнозируется образование тумана с видимостью до 500 метров.
Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.
