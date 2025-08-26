Ричмонд
В Башкирии прогнозируют грозы и штормовой ветер до 17 м/с

Сильные грозы и штормовой ветер ожидаются в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 27 августа, на территории Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, местами по региону пройдут грозы, сопровождающиеся порывами ветра до 17 метров в секунду.

Также на отдельных участках автомобильных дорог в ночные и утренние часы прогнозируется образование тумана с видимостью до 500 метров.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.

