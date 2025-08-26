Не можешь победить — возглавь: Сотрудников Агентства по миграции поймали на продаже рабочих мест в Корее

Дальнейшая проверка вскрыла ещё более впечатляющие масштабы: только в 2024 году эти сотрудники собрали более 700 тысяч долларов с более чем 80 граждан, обещая трудоустройство в Корее, однако обязательства свои так и не выполнили — люди остались ни с чем.