Не можешь победить — возглавь: Сотрудников Агентства по миграции поймали на продаже рабочих мест в Корее

Ирония в том, что именно это ведомство регулярно предупреждает мигрантов о мошенниках и рекламирует только «цивилизованные» способы трудоустройства. Видимо, лозунг «не можешь победить — возглавь» у некоторых стал неформальным правилом.
Как выяснилось, ведущий специалист Наманганского областного филиала Агентства по миграции, воспользовавшись служебным положением, обманом входил в доверие граждан, обещая им беспроблемное трудоустройство в Южной Корее. И люди верили, ведь он представлял госструктуру. Мужчина был задержан с поличным при получении 41 тысячи долларов за отправку группы узбекистанцев на работу в Южную Корею.
Следствие показало, что в этой схеме участвовал и главный специалист центрального аппарата агентства. Его задержали во время получения 15 тысяч долларов.
Дальнейшая проверка вскрыла ещё более впечатляющие масштабы: только в 2024 году эти сотрудники собрали более 700 тысяч долларов с более чем 80 граждан, обещая трудоустройство в Корее, однако обязательства свои так и не выполнили — люди остались ни с чем.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Сейчас следствие ищет других участников схемы, чтобы привлечь их к ответственности.
В очередной раз напоминаем: если вам предлагают сомнительные услуги по отправке на работу за границу — не спешите соглашаться и обязательно сообщайте о таких случаях по короткому номеру Call-центра СГБ — 1520. Ведь иногда даже официальные структуры превращаются в обычных мошенников с очень дорогим прайсом.