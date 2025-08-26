Лесной пожар в Анапе потушили

Лесной пожар в районе села Варваровка в Анапе потушили. Об этом сообщили в Краевом лесопожарном центре.
«В 13:45 лесной пожар ликвидирован на примерной площади 11,2 га», — говорится в сообщении.
Напомним, возгорание в районе села Варваровка произошло днем 25 августа. Изначально огнем охватило 150 кв. метров. Вскоре площадь пожара увеличилась до 1,5 га. Тушение возгорания осложняли непростой рельеф с гористой местностью и жаркая сухая погода.
Утром 26 августа стало известно, что огнем охватило уже 11,2 га. В тушении пожара задействовали 118 человек и 43 единицы техники. Кроме того, для ликвидации возгорания привлекли вертолет Ми-8.
К 13:22 стало известно о том, что пожар локализовали на площади 11,2 га.