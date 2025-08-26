Жительницу Новочеркасска осудили на 7,5 лет за убийство сожителя

Жительница Новочеркасска получила срок за убийство сожителя. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.
По данным следствия, смертельный конфликт произошел в апреле 2025 года. Пара ругалась в квартире, в какой-то момент 40-летняя женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Пострадавший после этого умер на месте.
Приговор вынесли в Новочеркасском городском суде. Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Суд приговорил ее к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.
