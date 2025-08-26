Жительницу Новочеркасска осудили на 7,5 лет за убийство сожителя

Приговор вынесли в Новочеркасском городском суде. Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Суд приговорил ее к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.