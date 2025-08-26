Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Новочеркасска осудили на 7,5 лет за убийство сожителя

В Новочеркасске женщина получила срок за смертельную поножовщину с сожителем.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новочеркасска получила срок за убийство сожителя. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.

По данным следствия, смертельный конфликт произошел в апреле 2025 года. Пара ругалась в квартире, в какой-то момент 40-летняя женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Пострадавший после этого умер на месте.

Приговор вынесли в Новочеркасском городском суде. Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Суд приговорил ее к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.

Подпишись на нас в Telegram.