В Самарской области пострадавшую в ДТП женщину доставили в больницу на вертолете

В самарскую больницу Середавина из Нефтегорского района на санитарном вертолете эвакуировали женщину, которая сильно пострадала в ДТП. Об этом сообщили в региональном минздраве.
«После лобового столкновения двух машин пострадали несколько человек, в том числе дети. В районную больницу для оказания экстренной помощи выезжала мультидисциплинарная бригада областной больницы, которая провела жизненно необходимые операции», — рассказали в пресс-службе.
После стабилизации состояния на реанимобилях пострадавших доставили в Самару для дальнейшего лечения, а женщину в тяжелом состоянии эвакуировали на вертолете. Всего в этом году выполнено 110 вылетов для помощи людям.
Так, на воздушном транспорте в областные больницы доставили 112 пациентов, в том числе 12 детей. Для транспортировки используется вертолет «Ансат», оснащенный современным реанимационным оборудованием.