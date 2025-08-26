Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области пострадавшую в ДТП женщину доставили в больницу на вертолете

В Самарской области санитарный вертолет доставил в областные больницы уже 112 пациентов.

Источник: минздрав Самарской области

В самарскую больницу Середавина из Нефтегорского района на санитарном вертолете эвакуировали женщину, которая сильно пострадала в ДТП. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«После лобового столкновения двух машин пострадали несколько человек, в том числе дети. В районную больницу для оказания экстренной помощи выезжала мультидисциплинарная бригада областной больницы, которая провела жизненно необходимые операции», — рассказали в пресс-службе.

После стабилизации состояния на реанимобилях пострадавших доставили в Самару для дальнейшего лечения, а женщину в тяжелом состоянии эвакуировали на вертолете. Всего в этом году выполнено 110 вылетов для помощи людям.

Так, на воздушном транспорте в областные больницы доставили 112 пациентов, в том числе 12 детей. Для транспортировки используется вертолет «Ансат», оснащенный современным реанимационным оборудованием.