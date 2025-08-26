В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления туристов из Башкирии

Дербентский межрайонный следственный отдел начал расследование по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Поводом стало массовое отравление туристов из Башкирии, включая 25 детей.
По предварительной информации, 25 августа группа отдыхающих почувствовала недомогание и обратилась в медицинское учреждение Дербента с симптомами пищевого отравления. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное.
Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, какие именно услуги могли привести к массовому отравлению. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности товаров и услуг.
