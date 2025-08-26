Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпольное производство табачных изделий выявили в Арзамасе

Организатор нелегального бизнеса задержан.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с УФСБ и специалистами Росалкогольтабакконтроля выявили в Арзамасе подпольное производство табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, организатор нелегального бизнеса уже задержан. Во время обысков в трех складских помещениях и квартирах подозреваемых были обнаружены 80 палет с компонентами для изготовления табачной продукции, станок для их производства и другие предметы.

По данному происшествию завели уголовное дело. Сейчас организатор нелегального бизнеса находится под подпиской о невыезде.