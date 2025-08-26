Подпольное производство табачных изделий выявили в Арзамасе

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с УФСБ и специалистами Росалкогольтабакконтроля выявили в Арзамасе подпольное производство табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, организатор нелегального бизнеса уже задержан. Во время обысков в трех складских помещениях и квартирах подозреваемых были обнаружены 80 палет с компонентами для изготовления табачной продукции, станок для их производства и другие предметы.
По данному происшествию завели уголовное дело. Сейчас организатор нелегального бизнеса находится под подпиской о невыезде.