В омском СУ СКР завели уголовное дело о халатности из-за некачественной дороги

Следователи СУ СКР по Омской области открыли уголовное дело о некачественной дороге. Поводом послужили многочисленные жалобы местных жителей на автомобильную дорогу, расположенную на территориях Тюкалинского и Колосовского муниципальных районов Омской области.
Как показала предварительная проверка, магистраль находится в неудовлетворительном состоянии: вся в колеях, выбоинах и проломах.
«Несмотря на многочисленные обращения граждан, компетентные органы мер к ремонту дороги не принимают», — заявили в СУ СКР.
По этому поводу в ходе следствия в ведомстве намерены оценить, как исполняли свои обязанности должностные лица министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области и БУ «Тевризское ДРСУ», в чьем непосредственном ведении находится содержание этой дороги. Им грозит обвинение по статье «Халатность».