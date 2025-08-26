Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском СУ СКР завели уголовное дело о халатности из-за некачественной дороги

Обвинение в халатности грозит чиновникам и должностным лицам БУ «Тевризское ДРСУ».

Источник: Комсомольская правда

Следователи СУ СКР по Омской области открыли уголовное дело о некачественной дороге. Поводом послужили многочисленные жалобы местных жителей на автомобильную дорогу, расположенную на территориях Тюкалинского и Колосовского муниципальных районов Омской области.

Как показала предварительная проверка, магистраль находится в неудовлетворительном состоянии: вся в колеях, выбоинах и проломах.

«Несмотря на многочисленные обращения граждан, компетентные органы мер к ремонту дороги не принимают», — заявили в СУ СКР.

По этому поводу в ходе следствия в ведомстве намерены оценить, как исполняли свои обязанности должностные лица министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области и БУ «Тевризское ДРСУ», в чьем непосредственном ведении находится содержание этой дороги. Им грозит обвинение по статье «Халатность».