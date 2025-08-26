На трассе под Дивногорском в аварии с тремя машинами пострадали шесть человек

На трассе Р-257 «Енисей» вблизи Дивногорска произошло крупное ДТП с участием трёх машин. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
По предварительным данным, днём 26 августа 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» ехал со стороны посёлка Верхняя Бирюса в направлении Дивногорска. На 55-м километре трассы он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с «Фольксвагеном», после чего произошло второе столкновение — с автомобилем «Рено».
От удара все три машины получили серьёзные повреждения. В результате происшествия пострадали шесть человек. Среди них оказался 17-летний подросток. Все пострадавшие были госпитализированы, врачи оценивают их состояние.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает полную картину аварии — скорость движения автомобилей, действия водителей перед столкновением и другие обстоятельства, которые могли привести к ДТП.