На трассе под Дивногорском в аварии с тремя машинами пострадали шесть человек

По предварительным данным, днём 26 августа 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» ехал со стороны посёлка Верхняя Бирюса в направлении Дивногорска. На 55-м километре трассы он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с «Фольксвагеном», после чего произошло второе столкновение — с автомобилем «Рено».