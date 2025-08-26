Ричмонд
Ушла и не вернулась: в Башкирии начались поиски 15-летней девочки

В Башкирии пропала нуждающаяся в медпомощи 15-летняя Ульяна Комарова из Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались поиски 15-летней Ульяны К. Об исчезновении девочки сообщили волонтеры БашРегионСпас.

По их информации, подросток ушла из дома сегодня, 26 августа, но так и не вернулась. С родными Ульяна не связывается и не отвечает на звонки. Известно, что в день пропажи на девочки были зеленые штаны, светло-бежевая кофта, белые кроссовки, белые перчатки.

Добровольцы отмечают, что пропавшая уфимка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, голубые глаза, русые волосы.

Если вам известна судьба Ульяны, просьба звонить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.

