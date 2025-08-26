Трудовая инспекция расследует обстоятельства гибели и травмирования людей в результате взрыва

«В ходе расследования, а также по результатам проведенного незамедлительного контрольного мероприятия установлено, что работники допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда. Кроме того, не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. За допущенные нарушения трудового законодательства виновные привлечены к административной ответственности. Материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — сообщил заместитель руководителя ГИТ Павел Бахтагареев.