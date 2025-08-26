Ричмонд
В Уфе 29-летняя женщина насмерть сбила 12-летнего питбайкера

В Уфе 12-летний подросток погиб за рулем питбайка при столкновении с автомобилем.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе погиб 12-летний школьник. Подросток за рулем питбайка умер от тяжелых травм, которые получил при столкновении с «Инфинити».

По информации столичной Госавтоинспекции, мальчик, управлявший питбайком марки «Кайо», столкнулся с автомобилем на пересечении улицы Башкирской Кавдивизии и бульвара Героев Труда. Известно, что за рулем автомобиля находилась 29-летняя женщина.

— В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, — пояснили в ГАИ.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

