МВД: во время уборочной выявлено 142 преступления

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают контроль за ходом уборочной кампании, с ее начала зафиксировано 142 преступления, сообщили в пресс-службе МВД.
В ведомстве рассказали о нескольких уголовных делах, возбужденных в отношении работников агропромышленного комплекса. Например, в одном из сельхозпредприятий Слуцкого района механизатор присвоил 1700 литров «солярки». В Гомельской области была вскрыта схема хищения более 100 тонн удобрений — фигурантами дела стали сотрудник предприятия и директор коммерческой организации, сумма ущерба составила более 54 тысяч рублей.
Отмечается, что за время проведения уборочной-2025 из незаконного оборота изъято более 22 тонн топлива, около 9 тонн зерна, почти 125 тонн удобрений и порядка 100 литров средств защиты растений.
Кроме того, оперативники установили 48 случаев, когда транспортом сельхозорганизаций управляли нетрезвые водители. По итогам проверки было вынесено 775 представлений об устранении причин произошедшего.
«Всем фактам противоправной деятельности дается принципиальная оценка», — отметил заместитель начальника ГУБЭП МВД Беларуси Юрий Пицко.
В министерстве подчеркнули, что сектор АПК находится под пристальным вниманием милиции, мониторинговые мероприятия в сельском хозяйстве продолжаются.