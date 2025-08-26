МВД: во время уборочной выявлено 142 преступления

В ведомстве рассказали о нескольких уголовных делах, возбужденных в отношении работников агропромышленного комплекса. Например, в одном из сельхозпредприятий Слуцкого района механизатор присвоил 1700 литров «солярки». В Гомельской области была вскрыта схема хищения более 100 тонн удобрений — фигурантами дела стали сотрудник предприятия и директор коммерческой организации, сумма ущерба составила более 54 тысяч рублей.