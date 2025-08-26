В Приморье экс-депутата задержали по подозрению в похищении женщины

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг — РИА Новости. Экс-депутата заксобрания Приморья Руслана Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
«Установлено, что в ночь с 2 на 3 августа 2025 года у кафе “Терраса” в микрорайоне Ливадия обвиняемые, действуя группой, устроили драку. В ходе конфликта житель города Уссурийска получил телесные повреждения, после чего, вооружившись ножом, ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, после чего фигуранты похитили его супругу, чтобы установить местонахождение своего оппонента, и удерживали её в своем автомобиле», — говорится в сообщении.
Участники событий задержаны, доставлены в следственное управление, с ними проводятся следственные действия. У них дома проведены обыски, изъяты средства связи. Следователи ходатайствуют перед судом о заключении задержанных под стражу.
В СУСК журналистам уточнили, что задержаны Маноконов с соучастниками.
Маноконов — бывший депутат законодательного собрания Приморья. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по статье «Мошенничество при получении выплат». Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.
По данным суда, депутату и его помощнику перечислили из бюджета края компенсации более чем на 1 миллион рублей за наём квартиры, где Маноконов не проживал. Недавно Приморский краевой суд смягчил депутату наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 450 тысяч рублей. Ущерб бюджету возмещен. Приговор вступил в силу. В конце февраля 2019 года краевые депутаты прекратили полномочия регионального парламентария.