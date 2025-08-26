В Приморье экс-депутата задержали по подозрению в похищении женщины

«Установлено, что в ночь с 2 на 3 августа 2025 года у кафе “Терраса” в микрорайоне Ливадия обвиняемые, действуя группой, устроили драку. В ходе конфликта житель города Уссурийска получил телесные повреждения, после чего, вооружившись ножом, ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, после чего фигуранты похитили его супругу, чтобы установить местонахождение своего оппонента, и удерживали её в своем автомобиле», — говорится в сообщении.