Шесть боеприпасов времен войны нашли в виноградниках на Кубани

Шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в виноградниках на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Боеприпасы обнаружили в хуторе Меккерстук Крымского района. Рабочие нашли снаряды во время обработки виноградного поля.
Прибывшие росгвардейцы осмотрели опасную находку. Оказалось, что рабочие нашли четыре минометные мины и два артиллерийских снаряда различного калибра со следами коррозии.
«Боеприпасы вывезли в карьер и уничтожили», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.
