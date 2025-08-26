Ричмонд
Шесть боеприпасов времен войны нашли в виноградниках на Кубани

Взрывотехники уничтожили шесть боеприпасов времен войны, найденных в Крымском районе.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в виноградниках на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпасы обнаружили в хуторе Меккерстук Крымского района. Рабочие нашли снаряды во время обработки виноградного поля.

Прибывшие росгвардейцы осмотрели опасную находку. Оказалось, что рабочие нашли четыре минометные мины и два артиллерийских снаряда различного калибра со следами коррозии.

«Боеприпасы вывезли в карьер и уничтожили», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Славянском районе уничтожили четыре авиабомбы периода Отечественной войны. Боеприпасы нашли на территории местного кладбища.