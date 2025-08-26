Автосалон лишил сотню казахстанцев автомобилей

Один из пострадавших Нурхан Сембаев рассказал, что после того, как он выставил объявления о продаже авто, к нему обратились из салона «Абырой авто», пообещав помочь с реализацией машины.
«Позвонили девушки, сказали — давайте мы сами продадим машину. Я про это уже слышал, что люди оставляют машины, а потом получают деньги, поэтому они меня быстро убедили и я согласился. Но вскоре начался шум, и оказалось — ни машины, ни денег», — заявил пострадавший.
Салон обещал клиентам продать их машины в течение 10 дней и после перевести сумму от сделки. Однако в момент передачи авто они полностью переоформлялись на салон. После этого машины продавали в других регионах страны, а обещанные деньги владельцам не выплачивались.
Ущерб от деятельности компании оценивают в сотни миллионов тенге. В полицию обратились более 90 жителей города. Правоохранители сообщили, что по делу задержаны двое подозреваемых.
На все автомобили, фигурирующие в деле, наложен арест, операции с ними приостановлены. Автосалон, работавший с прошлого года, прекратил деятельность. По данным полиции, всего за год число пострадавших составило около 120 человек.
Пострадавшие требуют компенсации ущерба, однако пока вопрос выплат остается открытым.
Ранее в Шымкенте водитель купил в салоне автомобиль с гарантией, но он оказался сломанным. Покупатель потребовал заменить автомобиль или вернуть деньги, но автосалон не ответил на претензию. Ситуация была решена только после обращения в департамент торговли и защиты прав потребителей.