Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске

Экипаж самолета Boeing 777−300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон — Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина — неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, сообщала ранее Росавиация.