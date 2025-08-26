Ричмонд
Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, вылет запланирован на 17:50 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

Экипаж самолета Boeing 777−300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон — Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина — неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, сообщала ранее Росавиация.

«Прибыл в 15:18 мск, вылет запланирован на 17:50 мск. Ситуация продолжает оставаться на контроле Уральской транспортной прокуратуры», — сказала собеседница агентства.