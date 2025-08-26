В Эстонии упал боевой дрон, предварительно, летевший в Россию

В Эстонии 25 августа обнаружены обломки беспилотника и воронка от взрыва. По предварительным данным Департамента полиции безопасности (КаПо), дрон был нацелен на объекты на территории России, но сбился с курса из-за применения российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальную телерадиовещательную компанию Эстонии (ERR).
Генеральный директор КаПо Марго Паллосон в комментарии для ERR особо подчеркнул, что на данный момент «ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон».
Обнаруженный беспилотник был оснащен взрывчаткой, которая сработала при падении. Глава КаПо подчеркнул: если бы дрон врезался в жилой дом, последствия были бы очень серьезными.
Департамент полиции безопасности и прокуратура Эстонии начали расследование ЧП.