Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эстонии упал боевой дрон, предварительно, летевший в Россию

В Эстонии упал и взорвался боевой беспилотник. Полиция страны исключила его российскую принадлежность и сообщила, что он направлялся в Россию. Начато расследование.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Эстонии 25 августа обнаружены обломки беспилотника и воронка от взрыва. По предварительным данным Департамента полиции безопасности (КаПо), дрон был нацелен на объекты на территории России, но сбился с курса из-за применения российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальную телерадиовещательную компанию Эстонии (ERR).

Генеральный директор КаПо Марго Паллосон в комментарии для ERR особо подчеркнул, что на данный момент «ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон».

Обнаруженный беспилотник был оснащен взрывчаткой, которая сработала при падении. Глава КаПо подчеркнул: если бы дрон врезался в жилой дом, последствия были бы очень серьезными.

Департамент полиции безопасности и прокуратура Эстонии начали расследование ЧП.

Как сообщает телеграм-канал Mash, обнаруженный в Эстонии дрон был украинским и предназначался для атак на Санкт-Петербург. По версии канала, подобные БПЛА могли запускаться с сухогрузов в Балтийском море, используя эстонское воздушное пространство.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше