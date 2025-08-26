ФСБ сорвала атаку украинского дрона на заправку в ДНР

«Противник предпринял попытку совершить террористическую атаку ударным беспилотником на крупную автозаправочную станцию в Макеевке вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей — рынка и торговых центров. Система РЭБ “Купол Донбасса”, управляемая военнослужащими регионального УФСБ, подавила вражеский беспилотник на прилегающей к АЗС территории», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что украинские военные применили БПЛА украино-чешского производства FP-1 c осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества более 60 килограмм и поражающими элементами.
Сотрудники правоохранительных органов и специальных служб оцепили место происшествия. Взрывотехники регионального Управления ФСБ успешно обезвредили беспилотник, извлекли исполнительный механизм из боевой части и изъяли взрывоопасные предметы для последующего уничтожения на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.